Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом

По словам солистки украинской группы Kazka Александры Зарицкой, после переезда в собственный загородный дом она добирается в центр Киева около часа.

Зарицкая: Для меня это такой кайф! Фото: KAZKA / Facebook

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей, которое вышло 7 ноября на "1+1" рассказала, что во время карантина купила дом под Киевом.

"Делаю сейчас ремонт", – сообщила певица.

Она отметила, что теперь добирается в центр Киева около часа, преодолевая расстояние порядка 30 км.

"Но для меня это такой кайф, мы живем почти в лесу. Я выбирала так, чтобы рядом не было много домов и было пространство", – подчеркнула она.

Группа Kazka была создана в 2017 году. В коллективе вместе с Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.

Композиция группы "Плакала" в 2018 году вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam и возглавила хит-парад "Русский крутяк".