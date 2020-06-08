"Сразу захотелось холодца", "Вы уверены, что это нормально?". Танцующую в трусах солистку Kazka обсудили в Instagram

Лидер группы Kazka Александра Зарицкая разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена танцующей в трусах и футболке.
"Настроение: танцевать для всех хейтеров", – написала она.
Певица отметила, что вскоре представит новую песню. "Скоро премьера нового трека! Вот и празднуем", – объяснила Зарицкая.
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Настрій: танцювати для всіх хейтерів * п.с. Скоро прем‘єра нового треку! Ось і святкуємо *
"Сразу захотелось холодца", – прокомментировал sergey.kolesnikov.3114.
"Вы уверены, что это нормально?" – спросил torgash1.
Было высказано и другое мнение.
"Мне нравится. Главное – настрой! Позитивно", – отметила alexandra_888887.
Группа Kazka была создана в 2017 году. В коллективе вместе с вокалисткой Александрой Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.
Композиция группы "Плакала" вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam и возглавила хит-парад "Русский крутяк".