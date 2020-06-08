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08 июня, 2020
 
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"Сразу захотелось холодца", "Вы уверены, что это нормально?". Танцующую в трусах солистку Kazka обсудили в Instagram

Танец полуголой фронтвумен украинской группы Kazka Александры Зарицкой спровоцировал обсуждение в Instagram.

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Зарицкая: Настроение: танцевать для всех хейтеров
Зарицкая: Настроение: танцевать для всех хейтеров
Фото: kazka.band / Instagram

Лидер группы Kazka Александра Зарицкая разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена танцующей в трусах и футболке.

"Настроение: танцевать для всех хейтеров", – написала она.

Певица отметила, что вскоре представит новую песню. "Скоро премьера нового трека! Вот и празднуем", – объяснила Зарицкая.

"Сразу захотелось холодца", – прокомментировал sergey.kolesnikov.3114.

"Вы уверены, что это нормально?" – спросил torgash1.

Было высказано и другое мнение.

"Мне нравится. Главное – настрой! Позитивно", – отметила alexandra_888887.

Группа Kazka была создана в 2017 году. В коллективе вместе с вокалисткой Александрой Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.

Композиция группы "Плакала" вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam и возглавила хит-парад "Русский крутяк".

Теги: Kazka
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