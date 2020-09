Автор хита I like to move it, обвиняемый в изнасиловании, найден мертвым во Флориде

Причина смерти 49-летнего автора хита I like to move it Эрика Морилло будет установлена судмедэкспертами. Музыканта не стало за три дня до начала судебного заседания по делу о сексуальных домогательствах и насилии с его стороны по отношению к коллеге.

Полиция не обнаружила на теле музыканта следов насильственной смерти

Фото: Erick Morillo / Twitter

49-летний американский продюсер, диджей и композитор Эрик Морилло 1 сентября был найден мертвым в своем доме в Майами-Бич (Флорида), сообщает TMZ. Причины смерти музыканта будут установлены судмедэкспертами, следы насильственной смерти на его теле не обнаружены. В начале августа Морилло был арестован по обвинению в домогательствах и применении насилия, совершенного в декабре 2019 года по отношению к своей коллеге, пишет local10. Потерпевшая обратилась в полицию, сообщив, что они вместе с Морилло работали диджеями на вечеринке, а затем отправились к нему домой. Давая показания в полиции, коллега Морилло заявила, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отвергла ухаживания сексуального характера со стороны музыканта и ушла спать в другую комнату, но, проснувшись, увидела его рядом с собой без одежды. Морилло отверг обвинения коллеги. Судебные слушания по этому делу были запланированы на 7 сентября. https://www.facebook.com/WPLGLocal10/posts/10157550754778837 Морилло родился в 1971 году в Нью-Йорке. Он является автором множества музыкальных ремиксов, став известным благодаря танцевальной композиции I like to move it.