Умер экс-вице-премьер Украины Тихонов

Бывший член Партии регионов, вице-премьер в правительстве Николая Азарова Виктор Тихонов скончался в Симферополе, предположительно, от воспаления легких.

Тихонов восемь лет возглавлял Луганский облсовет Скриншот: federalua / YouTube

29 августа на 72-м году жизни в Симферополе скончался бывший вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, сообщило издание "Страна".

По информации его близкого знакомого, политик умер от воспаления легких.

Пост вице-премьера Тихонов занимал в 2010–2011 годах в правительстве Николая Азарова. В 2011–2012 годах был послом Украины в Беларуси, в 2012–2014-м – депутатом Верховной Рады от Партии регионов.

С 1998-го по 2006 год возглавлял Луганский облсовет, являлся одним из организаторов сепаратистского съезда в Северодонецке в ноябре 2004 года.

Во время Майдана 2013–2014 годов управлял Луганским землячеством "Лугань", которое, как отмечала "Новая газета", занималось эвакуацией титушек из Киева.

СМИ писали, что Тихонова и другого бывшего депутата-регионала Александра Ефремова считали спонсорами сепаратистов в Луганской области.