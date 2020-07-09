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09 июля, 2020
 
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"Айван, единственный и неповторимый". Вышел трейлер фильма об огромной горилле с озвучкой Крэнстона, Джоли и Де Вито. Видео

Американская студия Walt Disney на своем YouTube-канале представила трейлер фильма "Айван, единственный и неповторимый". Главную роль исполнил Брайан Уолтер Уайт Крэнстон. В основе сценария – одноименный роман-бестселлер Кэтрин Эпплгейт 2013 года. По сюжету огромный самец гориллы по имени Айван содержится в помещении торгового центра вместе со слонихой Эстеллой и псом Бобом. Айван практически ничего не помнит о своем прошлом, но когда в зверинец попадает слоненок Руби, Айван начинает вспоминать жизнь на свободе и планирует побег. Режиссер – Теа Шэррок. Главных героев озвучили Сэм Рокуэлл, Анджелина Джоли, Дэнни Де Вито. Релиз картины на стриминговом сервисе Disney+ назначен на 14 августа.

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Релиз картины на стриминговом сервисе Disney+ назначен на 14 августа
Релиз картины на стриминговом сервисе Disney+ назначен на 14 августа
Скриншот: Walt Disney Studios / YouTube

видео

Видео: Walt Disney Studios / YouTube
Теги: фильм, Анджелина Джоли, видео, трейлер, Денни Де Вито, Брайан Уолтер Уайт Крэнстон
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