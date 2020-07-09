"Айван, единственный и неповторимый". Вышел трейлер фильма об огромной горилле с озвучкой Крэнстона, Джоли и Де Вито. Видео
Американская студия Walt Disney на своем YouTube-канале представила трейлер фильма "Айван, единственный и неповторимый". Главную роль исполнил Брайан Уолтер Уайт Крэнстон. В основе сценария – одноименный роман-бестселлер Кэтрин Эпплгейт 2013 года. По сюжету огромный самец гориллы по имени Айван содержится в помещении торгового центра вместе со слонихой Эстеллой и псом Бобом. Айван практически ничего не помнит о своем прошлом, но когда в зверинец попадает слоненок Руби, Айван начинает вспоминать жизнь на свободе и планирует побег. Режиссер – Теа Шэррок. Главных героев озвучили Сэм Рокуэлл, Анджелина Джоли, Дэнни Де Вито. Релиз картины на стриминговом сервисе Disney+ назначен на 14 августа.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.