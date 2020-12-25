"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной

65-летняя российская певица Лариса Долина появилась в эфире передачи "Вечерний Ургант" в кожаном пиджаке и обтягивающих брюках.

65-летняя российская певица Лариса Долина стала участницей передачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" – анонс эфира с использованием фотографии артистки 25 декабря был размещен на странице программы в Instagram.

На снимке Долина запечатлена с распущенными волосами в кожаном пиджаке, обтягивающих брюках и высоких сапогах на шнуровке.

"Сегодня у нас в гостях народная артистка России Лариса Долина и певец Burito, которые представят совместную песню", – говорится в анонсе.

"Что с Долиной? Ей к лицу элегантность. А этот псевдомолодежный стиль лишь подчеркивает возраст", – отреагировали на фото зрители.

"Лучше быть гламурной бабушкой, чем старой девушкой", – написали в комментариях пользователи сети.

"Как обычно, бабулька молодится. Звезда ко лбу приросла пожизненно", – считают подписчики.

"Да ладно вам. Если человек в возрасте, ему нельзя появляться в новом образе?" – прокомментировали снимок фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

Долина – советская и российская эстрадная джазовая певица, актриса, с 2003 года – член партии "Единая Россия".