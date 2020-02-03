"Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
Фронтмен российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков на своем YouTube-канале презентовал новый клип на композицию "Бабушки". Песня была написана в 1985–1986 годах. Композиция вошла альбом 1989 года "Феодализм", выпущенный только в 2007-м. "Когда дело дошло до ее записи, мы столкнулись с тем, что электрический ритм, на котором она должна была держаться, просто не на чем было сделать: у нас не было такой аппаратуры. И потом наступила перестройка, мне показалось, что эта песня больше не соответствует духу времени, необходимость в ней отпала. Однако прошло чуть более 30 лет, и она вновь почему-то вспомнилась, и мы на пробу записали ее демо", – рассказал в программе "Аэростат" на "Радио России". Трек был перезаписан вместе с британским музыкантом Лу Эдмондсом в 2019 году. Видео создала анимационно-шумовая лаборатория "Мультипликатор". Песня и видеоряд – это авторское изложение сказки "Красная Шапочка".
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