Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор поделилась в сети снимками, сделанными во время награждения в Киевской городской госадминистрации.

Шишпор: Спасибо, дорогая страна, за признание Фото: shyshpor_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор 21 августа на своей странице в Instagram сообщила, что получила звание народной артистки Украины.

"Спасибо, дорогая страна, за признание и присвоение почетного звания", – подписала она фотографии, сделанные во время церемонии награждения в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Шишпор также опубликовала фото документа о присвоении звания, в котором говорится, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ 27 марта 2020 года.

Фото: shyshpor_official / Instagram



Кристина Шишпор родилась 5 марта 1986 года в Киеве. Она – заслуженная артистка Украины. Балетом занимается с четырех лет. Шишпор училась в Киевском хореографическом колледже "Кияночка" и Киевской муниципальной Украинской академии танца.