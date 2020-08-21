Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор 21 августа на своей странице в Instagram сообщила, что получила звание народной артистки Украины.
"Спасибо, дорогая страна, за признание и присвоение почетного звания", – подписала она фотографии, сделанные во время церемонии награждения в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Дякую моя люба країна За визнання та присвоєння почесного звання , Народна Артиска України *
Шишпор также опубликовала фото документа о присвоении звания, в котором говорится, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ 27 марта 2020 года.
Кристина Шишпор родилась 5 марта 1986 года в Киеве. Она – заслуженная артистка Украины. Балетом занимается с четырех лет. Шишпор училась в Киевском хореографическом колледже "Кияночка" и Киевской муниципальной Украинской академии танца.