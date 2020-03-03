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03 марта, 2020
 
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Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры

Киноадаптация компьютерной игры Uncharted, в которой будет задействован голливудский актер Антонио Бандерас, выйдет в марте 2021 года.

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Какая именно роль достанется Бандерасу, неизвестно
Какая именно роль достанется Бандерасу, неизвестно
Фото: EPA

Голливудский актер Антонио Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры Uncharted для Sony PlayStation, Об этом сообщает Variety.

Режиссером фильма сталнет Рубен Фляйшер, создатель "Венома".

Главный герой – охотник за сокровищами Натан Дрек, который путешествует по миру и раскрывает опасные загадки.

Какую именно роль исполнит Бандерас, неизвестно, поскольку в ленте также будет задействованы Том Холланд и Марк Уолберг.у. Релиз картины запланировн на 5 марта 2021 года.

Последний на момент написания новости проект Бандераса – "Телохранитель жены киллера" режиссера Патрика Хьюза.

Теги: фильм, актер, Антонио Бандерас, PlayStation, Марк Уолберг, Том Холланд, игры
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