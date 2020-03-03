Голливудский актер Антонио Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры Uncharted для Sony PlayStation, Об этом сообщает Variety.
Режиссером фильма сталнет Рубен Фляйшер, создатель "Венома".
Главный герой – охотник за сокровищами Натан Дрек, который путешествует по миру и раскрывает опасные загадки.
Какую именно роль исполнит Бандерас, неизвестно, поскольку в ленте также будет задействованы Том Холланд и Марк Уолберг.у. Релиз картины запланировн на 5 марта 2021 года.
Последний на момент написания новости проект Бандераса – "Телохранитель жены киллера" режиссера Патрика Хьюза.