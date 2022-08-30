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30 августа, 2022
 
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Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео

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Круть: Когда российские войска пришли на наши земли, они не просто хотели убить нас и захватить территорию. Они стремятся уничтожить нашу культуру
Круть: Когда российские войска пришли на наши земли, они не просто хотели убить нас и захватить территорию. Они стремятся уничтожить нашу культуру
Фото: culturesummit.com

Украинская бандуристка Марина Круть 26 августа выступила в Шотландском парламенте во время открытия Эдинбургского международного культурного саммита (Edinburgh International Culture Summit). Видеозапись ее выступления опубликована на странице Украинского института в Facebook.

"Когда российские войска пришли на наши земли, они не просто хотели убить нас и захватить территорию. Они стремятся уничтожить нашу культуру", – обратилась к участникам саммита артистка перед своим выступлением.

Она также рассказала присутствующим об этнокоде, который содержится в бандуре.

https://www.facebook.com/UkrainianInstitute/videos/743401223397709/

Контекст:

Круть выступила на саммите благодаря программе "Культура и свобода", организованной Украинским институтом, British Council Ukraine и руководством саммита.

Эдинбургский международный культурный саммит объединяет министров культуры, художников, мыслителей и деятелей искусства со всего мира.

Теги: искусство, Шотландия, культура, парламент, British Council Ukraine, Эдинбург, бандура, Марина Круть
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