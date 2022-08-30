Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео

Круть: Когда российские войска пришли на наши земли, они не просто хотели убить нас и захватить территорию. Они стремятся уничтожить нашу культуру Фото: culturesummit.com

"Когда российские войска пришли на наши земли, они не просто хотели убить нас и захватить территорию. Они стремятся уничтожить нашу культуру", – обратилась к участникам саммита артистка перед своим выступлением.

Она также рассказала присутствующим об этнокоде, который содержится в бандуре.