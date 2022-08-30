Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео

"Когда российские войска пришли на наши земли, они не просто хотели убить нас и захватить территорию. Они стремятся уничтожить нашу культуру", – обратилась к участникам саммита артистка перед своим выступлением.
Она также рассказала присутствующим об этнокоде, который содержится в бандуре.
Круть выступила на саммите благодаря программе "Культура и свобода", организованной Украинским институтом, British Council Ukraine и руководством саммита.
Эдинбургский международный культурный саммит объединяет министров культуры, художников, мыслителей и деятелей искусства со всего мира.