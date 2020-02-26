Беременная Кекелия обнародовала фотосет с мужем

Бывшая участница шоу "Голос країни" на "1+1" Вера Кекелия показала снимки со своим супругом, музыкантом Романом Дудой.

Кекелия: Друзья, спасибо огромное за все ваши прекрасные слова, сердечки и смайлики Фото: kekeliavera / Instagram

33-летняя украинская певица Вера Кекелия, которая вскоре впервые станет мамой, разместила в Instagram подборку снимков со своим 26-летним супругом, музыкантом Романом Дудой.

"Друзья, спасибо огромное за все ваши прекрасные слова, сердечки и смайлики", – написала она.

О беременности певица сообщила 25 февраля.

Кекелия и Дуда поженились в октябре 2017 года. Их роман начался на проекте "Голос країни 7", где исполнители были подопечными Сергея Бабкина.