Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2022
 
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Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье

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В августе 2021 года Роузи Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз
В августе 2021 года Роузи Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз
Фото: rosiehw / Instagram

Беременная супруга голливудского актера Джейсона Стейтема, британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли 23 января опубликовала в Instagram серию селфи-снимков, на которых она позирует в бежевом прозрачном облегающем платье в пол. В кадре видно ее живот и соски.

Вместо подписи к публикации 34-летняя модель добавила два эмодзи – песочные часы и малыша с нимбом на голове.

Снимки Хантингтон-Уайтли собрали больше 250 тыс. лайков за первый час после появления в соцсети.

"Ты выглядишь такой красивой", – написала huda.

"Потрясающая красота", – прокомментировала sannikova_christina.

Контекст:

Хантингтон-Уайтли стала знаменитой благодаря работе в шоу бельевого бренда Victoria's Secret.

Ее отношения со Стейтемом начались в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года Хантингтон-Уайтли родила первенца – сына Джека Оскара.

В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз.

Теги: платье, беременность, селфи, Джейсон Стейтем, Роузи Хантингтон-Уайтли, модель, эмодзи, живот, жена
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