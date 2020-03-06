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06 марта, 2020
 
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Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони расстался с 34-летней невестой Франческой Паскале ради отношений с 30-летней Мартой Фачина.

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Берлускони состоял в отношениях с Франческой Паскале девять лет
Берлускони состоял в отношениях с Франческой Паскале девять лет
Фото: francescapascaleofficial / Instagram

84-летний экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после девяти лет отношений расстался с 34-летней невестой Франческой Паскале, сообщает Repubblica. 

Новой избранницей Берлусконе стала стала 30-летняя Марта Фачина, член итальянского парламента от партии, возглавляемой Берлускони, Forza Italia.

Фото: mf9milan / Instagram
Фото: mf9milan / Instagram

Сильвио Берлускони дебютировал в политике в 57 лет. Партия Forza Italia была создана Берлускони в 1994 году. 

В 2011 году российский президент Владимир Путин назвал Берлускони своим другом. В 2013 году Берлускони был приговорен к семи годам лишения свободы за секс с несовершеннолетней. В Италии по отношению к Берлусконе было возбуждено 61 уголовное дело.

Экс-премьер-министр Италии официально был женат дважды. Берлускони является отцом пятерых детей. С Паскале Берлускони начал строить отношения, будучи женатым на актрисе Веронике Ларио. 

Теги: Италия, Сильвио Берлускони
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