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24 декабря, 2019
 
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Берри показала, как выглядит с афрокосичками

Американская актриса Холли Берри показала снимок с волосами, заплетенными в многочисленные тонкие косички.

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Берри: Мое сердце полно благодарности
Берри: Мое сердце полно благодарности
Фото: halleberry / Instagram

Голливудская актриса Холли Берри разместила в Instagram видео из гримерки, на котором запечатлена с новой прической – афрокосичками.

Берри позирует, сидя в кресле и вертя волосы рукой.

"Мое сердце полно благодарности", – написала она и отметила пост хештегом "фильм "Обиженная".

Лента "Обиженная" – режиссерский фильм Берри, в котором она исполняет главную роль. Ее героиня занимается смешанными единоборствами. Ей предстоит бороться за своего шестилетнего сына.

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Люди Икс", "Женщина-кошка", "Готика".

Теги: Холли Берри
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