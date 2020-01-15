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15 января, 2020
 
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Берри показала сына

Американская актриса Холли Берри показала портрет сына Масео в солнцезащитных очках.

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Берри крупным планом показала сына
Берри крупным планом показала сына
Фото: halleberry / Instagram

Голливудская актриса Холли Берри разместила в Instagram фото шестилетнего сына Масео.

Мальчик запечатлен в солнцезащитных очках..

"Этот ребенок – всегда мой МСМ", – написала она.

МСМ означает Man Crush Monday ("Мужчина, взорвавший понедельник”). В Instagram под этим тегом публикуют снимки любимых мужчин-знаменитостей.

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Люди Икс", "Женщина-кошка", "Готика".

В 2015 году Холли Берри развелась с мужем, актером Оливье Мартинесом, отцом Масео.

Актриса ранее была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, жила в фактическом браке с фотомоделью Гэбриелом Обри. От отношений с ним у Берри есть 11-летняя дочь Нала.


Теги: Холли Берри
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