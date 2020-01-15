Берри показала сына

Голливудская актриса Холли Берри разместила в Instagram фото шестилетнего сына Масео.
Мальчик запечатлен в солнцезащитных очках..
"Этот ребенок – всегда мой МСМ", – написала она.
МСМ означает Man Crush Monday ("Мужчина, взорвавший понедельник”). В Instagram под этим тегом публикуют снимки любимых мужчин-знаменитостей.
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Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Люди Икс", "Женщина-кошка", "Готика".
В 2015 году Холли Берри развелась с мужем, актером Оливье Мартинесом, отцом Масео.
Актриса ранее была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, жила в фактическом браке с фотомоделью Гэбриелом Обри. От отношений с ним у Берри есть 11-летняя дочь Нала.