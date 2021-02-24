"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков

Российская телеведущая Ксения Собчак 23 февраля на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в красном купальнике. Телеведущая позировала в приспущенных плавках и с веслом в руке.
"Ну что, защитнички? (...) Желаю вам защищать, а не защищаться от "бабы с веслом", – написала она. Также Собчак прикрепила фото свитшота с принтом "Я не буду проще, и не надо ко мне тянуться!".
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23 февраля в РФ празднуется День защитника отечества.
Подписчики отреагировали на пост.
"Защитнички", похоже, у вас в доме. Защитник. Без игривости и мягкости. Другого не дано", – написал nohon_sng.
"Как это пошло выглядит. Уж лучше бы не поздравляла", – заявила happyiri233.
"Зачем такие слова? Мерзко", – высказалась kruglana542017.
"Надо было без белья", – написал kempinski1313.
"Ну, без купальника нельзя? Ксю, ну ты чего", – написала svet_lanasopova.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.