"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар

По мнению подписчиков российской телеведущей Ксении Собчак, на фото в купальнике она напоминает российскую балерину Анастасию Волочкову.

Собчак: Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!! Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 10 февраля на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в цельном леопардовом купальнике.

"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!!" – написала она.

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На одном из снимков Собчак запечатлена со своим четырехлетним сыном Платоном. Все фото были сделаны на Мальдивах. Там телеведущая отдыхала в конце января 2021 года.

Некоторые подписчики посчитали, что Собчак на фото напоминает российскую балерину Анастасию Волочкову.

"Я думал, Волочкова лежит, присмотрелся – Собчак", – отметил shchemel86.

"А-ля Волочкова?" – написала nataliya_vale1208.

"Ой, у вас... это... филейная часть недожарена", – заявила mtv.toma, отмечая неравномерный загар телеведущей.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Отец сына Собчак – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.