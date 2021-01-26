Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2021
 
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"Нереальная ржака", "Позитивно и сексуально". Богомолов разделся перед камерой

Российский режиссер Константин Богомолов поделился роликом, снятым во время отдыха на Мальдивах с женой, телеведущей Ксенией Собчак.

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Богомолов: На радостях, что обгорание спало, а солнце утихло
Богомолов: На радостях, что обгорание спало, а солнце утихло
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram показал, как на берегу океана перед камерой пел песню "Ветер с моря дул" из репертуара певицы Натали. В финале ролика он снял футболку, оголив торс, и нырнул в воду.

"На радостях, что обгорание спало, а солнце утихло. Завтра домой", – написал Богомолов 24 января.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Клип отличный, но поете вы хреново", – отметила olia_safiulina.

"Нереальная ржака", – заявила _marusya_ch_.

"Позитивно и сексуально, оператору респект", – написала koza4uk_tati.

На Мальдивах Богомолов отдыхал с женой, телеведущей Ксенией Собчак.

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Он театральный режиссер и поэт, художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с Собчак он был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна, которая родилась в 2010 году.

Теги: режиссер, Мальдивы, океан, Константин Богомолов
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