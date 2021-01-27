"Подлая тактика". Собчак рассказала, как строит отношения с мужчинами

Российская телеведущая Ксения Собчак сравнила любовные отношения с большой комнатой.

Собчак: Когда дело к разводу идет, человек уже в углу на коврике, и он не очень понимает, почему там оказался Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак во время интервью с актером Никитой Ефремовым в программе "Осторожно, Собчак!" рассказала, как строит отношения с мужчинами. Видео разместили на YouTube-канале Ксении Собчак.

По словам Собчак, она применяет "подлую тактику", которую унаследовала от своей матери, общественного деятеля Людмилы Нарусовой. Она заключается в том, что сначала мужчина не подозревает, что от него что-то хотят и требуют.

"Есть большая комната – отношения. Вот здесь я, можно, матрас кину? Мне вообще ничего не надо, только чтобы ты тут на постаменте стоял. А потом постепенно, когда дело к разводу уже идет, человек почему-то уже в углу на коврике, и он не очень понимает, почему он там оказался", – призналась Собчак.

Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.