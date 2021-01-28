Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2021
 
Новости

Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о точках наслаждения в мире во время пандемии коронавируса.

Собчак: Помните эти бесконечные конспирологические разговоры в светских гостиных: "Если вирус искусственный, значит, это должно быть кому-то выгодно"?
Собчак: Помните эти бесконечные конспирологические разговоры в светских гостиных: "Если вирус искусственный, значит, это должно быть кому-то выгодно"?
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в фиолетовом раздельном купальнике, и поделилась рассуждениями о пандемии коронавируса.

"Помните эти бесконечные конспирологические разговоры в светских гостиных: "Если вирус искусственный, значит, это должно быть кому-то выгодно"? Я, по-моему, выяснила, кому. Мальдивцам и дубайцам. Забронировать номер спонтанно собравшимся друзьям – нереально, заказать випзал на вылет – невозможно, все забито под завязку. В Дубае та же ситуация. Весь мир свелся к трем-четырем точкам наслаждений от масочного безумия.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 января, в мире 100886015 случаев болезни, умерло от нее 2 174 486. человек, а выздоровело 55 915 036.

Теги: Ксения Собчак, вирус, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
Наталия ДВАЛИ
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
Дмитрий ГОРДОН
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
Дмитрий ГОРДОН
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
Кухар снялась в "голом" купальнике
Кухар снялась в "голом" купальнике
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина
Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина
90-летний Краско опроверг рождение дочери
90-летний Краско опроверг рождение дочери
"Вика, ну как так?" Пользователи соцсети раскритиковали участницу "НеАнгелов" за селфи с Morgenshtern
"Вика, ну как так?" Пользователи соцсети раскритиковали участницу "НеАнгелов" за селфи с Morgenshtern
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS