Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о точках наслаждения в мире во время пандемии коронавируса.

Собчак: Помните эти бесконечные конспирологические разговоры в светских гостиных: "Если вирус искусственный, значит, это должно быть кому-то выгодно"? Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в фиолетовом раздельном купальнике, и поделилась рассуждениями о пандемии коронавируса.

"Помните эти бесконечные конспирологические разговоры в светских гостиных: "Если вирус искусственный, значит, это должно быть кому-то выгодно"? Я, по-моему, выяснила, кому. Мальдивцам и дубайцам. Забронировать номер спонтанно собравшимся друзьям – нереально, заказать випзал на вылет – невозможно, все забито под завязку. В Дубае та же ситуация. Весь мир свелся к трем-четырем точкам наслаждений от масочного безумия.

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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.