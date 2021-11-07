"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска

На одном из фото 38-летняя актриса стоит перед зеркалом с сигаретой в руках и чуть наклонившись вперед так, что видна не только ее грудь, но и сосок.
Меньше чем сутки пост Узерли набрал почти 220 тыс. лайков и почти полторы тысячи комментариев.
"Безумно красивая", – написала sadovaya_01.
"Невероятная", – считает uliyamikheeva.
"Такая тоненькая, красивая", – заметила koinaelena.
"Сигарета ее не красит совсем", – возмутилась oks_si_ru.
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Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурке. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век".
У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.