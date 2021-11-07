"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска

На одном из фото 38-летняя актриса стоит перед зеркалом с сигаретой в руках и чуть наклонившись вперед так, что видна не только ее грудь, но и сосок.

Меньше чем сутки пост Узерли набрал почти 220 тыс. лайков и почти полторы тысячи комментариев.

"Безумно красивая", – написала sadovaya_01.

"Невероятная", – считает uliyamikheeva.

"Такая тоненькая, красивая", – заметила koinaelena.

"Сигарета ее не красит совсем", – возмутилась oks_si_ru.

View this post on Instagram A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)