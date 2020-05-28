Blame It On Me. Участница Spice Girls Мелани Си выпустила клип. Видео
Участница британской группы Spice Girls Мелани Си на своем YouTube-канале презентовала клип на трек представила клип на трек. Blame It On Me. В ролике она предстала в роли персонажа компьютерной игры, проходящего разные уровни. В отдельных кадрах она сражается в рукопашную с мужчиной. Мелани Си также пронзают голубые молнии.
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