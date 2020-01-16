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16 января, 2020
 
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Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Австралийская актриса и продюсер Кейт Бланшетт, которая станет президентом Венецианского кинофестиваля в 2020 году, назвала это событие "праздником провокации и вдохновения".

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Бланшетт: Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году
Бланшетт: Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году
Фото: labiennale.org

Австралийская актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит международное жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили на официальном сайте фестиваля.

"Каждый год я с нетерпением жду решения, которые примут в Венеции, и каждый год это удивительно. Венецианский кинофестиваль – один из самых атмосферных кинофестивалей в мире. Это праздник провокации и вдохновения, кино во всех его формах. Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году", – сказала актриса.

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2-го по 12 сентября.

Кейт Бланшетт – лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус",  двух премий Гильдии киноактеров США. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Золотой век" (2007), "Кэрол".

Теги: Кейт Бланшетт, Венецианский кинофестиваль
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