Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Австралийская актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит международное жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили на официальном сайте фестиваля.
"Каждый год я с нетерпением жду решения, которые примут в Венеции, и каждый год это удивительно. Венецианский кинофестиваль – один из самых атмосферных кинофестивалей в мире. Это праздник провокации и вдохновения, кино во всех его формах. Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году", – сказала актриса.
77-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2-го по 12 сентября.
Кейт Бланшетт – лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус", двух премий Гильдии киноактеров США.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Золотой век" (2007), "Кэрол".