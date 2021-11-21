Блогер Пустовит примерила кружевной топ на голое тело

По слова блогера, сегодня утром она решила перебрать свой гардероб и нашла несколько топов, которые носила во время грудного вскармливания.

Фото: sashaabo / Instagram



"Мне кажется, у каждой женщины есть такие вещи, которые просто красивенькие, но носить не хочется. Тот случай, когда вообще не мое, но почему-то купила.

Фото: sashaabo / Instagram



Пустовит решила поинтересоваться у подписчиков, оставлять ли ей эти топы.

Фото: sashaabo / Instagram

