"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин

Блогер предстала полностью обнаженной и с хэллоуинской тыквой в руках, которая закрывает ее лицо.

"Когда лень было делать halloween make up и искать костюм", – подписала она снимок.

"Ох, какие тыковки", – написала waxing.cosmetology.lviv.

"Вы так изменились в последнее время. Постоянно одни сиськи и голое тело. Совсем не та Саша", – отметил mmmmmarii___.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В этом году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.