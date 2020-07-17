Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе

61-летний итальянский тенор Андреа Бочелли вместе с семьей проводит время в Сен-Тропе (Франция).

61-летний итальянский тенор Андреа Бочели вместе с женой Вероникой Берти и дочерью Вирджинией проводит отпуск в Сен-Тропе (Франция). Об этом он сообщил в Instagram, поделившись семейным снимком.

На фото певец с женой и дочерью позируют во время вечерней прогулки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #SaintTropez Публикация от Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial) 16 Июл 2020 в 9:57 PDT

Супруга Бочелли на своей странице в Instagram обнародовала селфи, запечатлев себя на фоне моря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #SaintTropez! Публикация от Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial) 16 Июл 2020 в 9:54 PDT

Брак с Берти – второй в биографии певца. Ранее он был женат на Энрике Чензатти. Пара расталась в 2002 году после 10 лет семейной жизни. Чензатти родила певцу двух сыновей.

Во втором браке певец стал отцом в третий раз – Берти родила дочь Вирджинию в 2012 году.

Бочелли стал отцом в третий раз восемь лет назад. Фото: andreabocelliofficia / Instagram

В конце мая Боччели сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию COVID-19. После выздоровления певец сдал плазму крови для медицинских исследований в больнице Cisanello в Пизе.