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17 июля, 2020
 
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Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе

61-летний итальянский тенор Андреа Бочелли вместе с семьей проводит время в Сен-Тропе (Франция).

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В мае Бочелли переболел коронавирусной инфекцией
Фото: andreabocelliofficia / Instagram

61-летний итальянский тенор Андреа Бочели вместе с женой Вероникой Берти и дочерью Вирджинией проводит отпуск в Сен-Тропе (Франция). Об этом он сообщил в Instagram, поделившись семейным снимком.

На фото певец с женой и дочерью позируют во время вечерней прогулки. 

Супруга Бочелли на своей странице в Instagram обнародовала селфи, запечатлев себя на фоне моря. 

Брак с Берти – второй в биографии певца. Ранее он был женат на Энрике Чензатти. Пара расталась в 2002 году после 10 лет семейной жизни. Чензатти родила певцу двух сыновей.

Во втором браке певец стал отцом в третий раз – Берти родила дочь Вирджинию в 2012 году. 

Фото: andreabocelliofficia / Instagram
Бочелли стал отцом в третий раз восемь лет назад. Фото: andreabocelliofficia / Instagram

В конце мая Боччели сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию COVID-19. После выздоровления певец сдал плазму крови для медицинских исследований в больнице Cisanello в Пизе.

Теги: Франция, Италия, опера, Андреа Бочелли, певец, отдых
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