Андреа Бочелли переболел COVID-19 и стал донором плазмы

Итальянский тенор Андреа Бочелли рассказал, что еще в марте перенес коронавирусную инфекцию, но молчал о диагнозе, поскольку не хотел тревожить своих поклонников.

Бочелли сдал плазму для медицинских исследований в больнице Cisanello в Пизе Фото: EPA

Всемирно известный итальянский певец Андреа Бочелли сообщил 26 мая в Facebook, что перенес коронавирусную инфекцию COVID-19 и уже выздоровел.

"Пандемия, которая потрясла мир, коснулась – хотя и очень незначительно и почти бессимптомно – меня и некоторых членов моей семьи. Нам повезло быстро и полностью восстановиться до конца марта", – написал Бочелли.

Он отметил, что раньше не говорил о своей болезни, поскольку не хотел тревожить поклонников и старался защитить частную жизнь своей семьи.

26 мая Бочелли сдал плазму для медицинских исследований в больнице Cisanello в Пизе, сообщило агенство ANSA.

"Получив возможность сдать кровь, чтобы помочь найти лекарство от COVID-19, я сразу же ответил "да". Скромный, но фундаментальный жест", – написал тенор в Facebook.

Возле клиники Бочелли рассказал журналистам, что диагноз ему поставили еще 10 марта, заболели также его жена и двое детей. По словам певца, болезнь протекала практически бессимптомно – была только небольшая температура.

12 апреля, когда Пасху отмечали римокатолики и некоторые другие конфессии, Бочелли дал специальный концерт без зрителей в Миланском кафедральном соборе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 5,55 млн человек, более 348,5 тыс. из них умерли, а 2,27 млн вылечились.

Италия является одной из самых пострадавших от коронавируса стран. По состоянию на 26 мая там заразилось более 230,5 тыс. жителей, 32 955 из них скончались.