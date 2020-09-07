"Больше не терять". Савичева выпустила автобиографический клип. Видео
Российская певица Юлия Савичева на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Больше не терять". Режиссер – Алина Верипя. Савичева призналась, что песня и клип рассказывают об их с певцом и супругом Александром Аршиновым отношениях. "Это зеркальное отражение нашей истории любви. Я редко рассказываю о моментах из личной жизни, но сейчас я хочу поделиться нашей историей. Как и в любых отношениях, мы с мужем за 17 лет пережили множество сложных ситуаций: не слышали и не понимали, отдалялись друг от друга. Но любовь – это прекрасное чувство, которое притягивает раз и навсегда", – прокомментировала премьеру певица.
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