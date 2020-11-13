Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2020
 
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"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье

Российская актриса Алена Хмельницкая позировала в кадре, распахнув полы пиджака.

Хмельницкая: Когда, если не сейчас?
Хмельницкая: Когда, если не сейчас?
Фото: alxmel / Instagram

49-летняя российская актриса Алена Хмельницкая 11 ноября в Instagram обнародовала черно-белое фото, на котором запечатлена в нижнем белье. 

Певица позирует в кадре, распахнув полы пиджака.

"Ну а когда, если не сейчас?" – подписала она снимок.

"Ничего себе! Очень крутая! Восторг", – оценили снимок фолловеры.

"Бомба! Жара", – прокомментировали публикацию пользователи сети. 

"После такой фотки не сразу заснешь", – написали поклонники актрисы.

Хмельницкая стала известной после  роли в российско-украинском фильме "Сердца трех" (1992), снятом по мотивам романа Джека Лондона.

В браке с российским режиссером Тиграном Кеосаяном Хмельцкая родила двух дочерей – Александру (1994) и Ксению (2010). Супруги развелись в 2014 году после 11 лет брака.

Сейчас Хмельницкая живет в гражданском браке с российским бизнесменом Александром Синюшиным. Он младше актрисы на 13 лет. 

В январе 2021 года Хмельницкой исполнится 50 лет.

Теги: актриса, Алена Хмельницкая
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