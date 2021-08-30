"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном

Снимком певица анонсировала программу "Удачный чарт" на "Муз-ТВ", которую ведет с сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Это что за мужик в белых носочках? Борода и усы на девчачьем лице", – прокомментировала подписчица natalia_1962_.

"Заставьте уже этого мужлана побриться. Еще лучше, как время придет, в армию отправьте. Не делайте куклу из него", – призвала ruzorya.