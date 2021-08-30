"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном

Снимком певица анонсировала программу "Удачный чарт" на "Муз-ТВ", которую ведет с сыном.
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"Это что за мужик в белых носочках? Борода и усы на девчачьем лице", – прокомментировала подписчица natalia_1962_.
"Заставьте уже этого мужлана побриться. Еще лучше, как время придет, в армию отправьте. Не делайте куклу из него", – призвала ruzorya.
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.