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29 июля, 2021
 
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"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бенитес Навке: Татьяна, детям важно прививать уважение и толерантность
Бенитес – Навке: Татьяна, детям важно прививать уважение и толерантность
Фото: Грация&Спорт / Twitter

В 2019 году испанский гимнаст Кристофер Бенитес выступил на Кубке Короля по художественной гимнастике среди мужчин в Испании. Тогда его выступление стало поводом для обсуждения в русскоязычном сегменте социальных сетей. Спустя два года к этим обсуждениям подключилась и российская фигуристка Татьяна Навка, которая является женой Дмитрия Пескова, занимающего должность пресс-секретаря российского президента Владимира Путина.

21 июля она опубликовала в Instagram архивный ролик с участием Бенитеса и завила, что при его просмотре испытала "культурный шок".

"Для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела? Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское – женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведет их этот путь? И почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик", – написала она тогда.

29 июля герой ролика дал видеоинтервью российскому телеканалу "Дождь", в котором рассказал о себе и прокомментировал заявление Навки. Ролик опубликован с переводом на русский язык.

"Меня зовут Кристофер Бенитес Эрнандес, мне 31 год. Я четырехкратный чемпион Испании. Я начал заниматься спортивной гимнастикой, прозанимался три месяца. Мне, честно говоря, не очень понравилось. А рядом с нами занимались девочки художественной гимнастикой. Моя двоюродная сестра тоже занималась в этой секции, и я просто спросил: "А можно мне тоже попробовать?" Мне было 14 лет, для художественной гимнастики уже поздновато, но руководитель секции сказал: "Попробуй". Я попробовал, и вот так все и сложилось", – рассказал он.

Спортсмен отметил, что в Испании в 2009 году впервые провели национальный чемпионат по художественной гимнастике среди мужчин и с каждым годом количество участников только растет.

"На прошлой неделе я спокойно сидел дома. И мне написал приятель, мой коллега по художественной гимнастике: "Слушай, какие ужасные вещи пишут в Instagram". Я залез посмотреть. Почитал, подумал: "Боже мой, какая женщина…" Не буду выражаться. Просто сделал принтскрин и поделился этой историей у себя на странице", – сообщил гимнаст.

Он отметил, что после его поддержали многие люди и организации.

"По словам Татьяны, женщины должны заниматься женским видом спорта, мужчины – мужским, и своему ребенку она никогда бы не показал такое. Татьяна, детям важно прививать уважение и толерантность. Особенно поражает, что это олимпийская чемпионка, спортсменка, которая по идее должна поддерживать спорт и спортсменов. Идею о том, что нельзя дискриминировать, о равенстве. Даже если тебе это не нравится, нужно принимать. В общем, очень жаль, очень жаль", – резюмировал он.

По словам Бенитеса, единственное, что его радует – это то, что благодаря этому скандалу многие узнали об испанской спортивной гимнастике.

Теги: спорт, Испания, гимнастика, спортивная гимнастика, скандал, Татьяна Навка
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