Два года прошло – до Навки дошло. Жена Пескова испытала "культурный шок", увидев выступление испанского гимнаста на соревнованиях в 2019 году

Выступление испанского гимнаста Кристофера Бенитеса в 2019 году спустя два года стало поводом для обсуждения среди российских знаменитостей Фото: Грация&Спорт / Twitter

Номер Бенитеса стал тогда поводом для обсуждения в русскоязычном сегменте социальных сеяей.

"Мужская художественная гимнастика нередко вызывает споры, вопросы и сомнения, удивление, но чаще всего – улыбку", – высказали свое мнение авторы блога в Twitter "Грация&Спорт"еще в июне 2019 года.

Среда - маленькая пятница. Чем не повод улыбнуться! *



Мужская художественная гимнастика нередко вызывает споры, вопросы и сомнения, удивление, но чаще всего - улыбку * .



Ну а на фотографии - выступление Кристофера Бенитеса на "Кубке Короля" в Гвадалахаре! * pic.twitter.com/i0QHRjbrcI — Грация&Спорт (@graciasport_ru) June 5, 2019

Спустя два года к обсуждениям подключилась и российская фигуристка Татьяна Навка, которая является женой Дмитрия Пескова, занимающего должность пресс-секретаря российского президента Владимира Путина.

"У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела? Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское – женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведет их этот путь и, почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик", – написала она.

С мнением жены Пескова согласились многие российские знаменитости, в числе которых певица Наталья Подольская, жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, актриса Ксения Алферова и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Проживающая в США украинская фигуристка и Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отреагировала на пост Навки на своей странице в Instagram.

"Никакого культурного шока. Можно это принимать или нет – вопрос другой", – написала украинская спортсменка.

Комментируя выступление Бенитеса в 2019 году, Баюл отметила, что он счастлив.

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Российская журналистка Анна Монгайт также высказалась на своей странице в Facebook о запоздалой реакции Навки на выступление испанского спортсмена.

"Кипит фигуристка Татьяна Навка, плавится лед. Сама-то она из вида спорта, где мужчины, конечно, не выступают в блестках и гипюровых кофточках, не носят обтягивающие лосины, не прыгают, вытянув носок, не держатся манерно, одни суровые мачо в трениках и латах. Ну, и женщины со штангой и молотом ее тоже не смущают. Смущают мужчины с лентами. Ох-ох! Только бы наши российские детишки не увидели этот позор, только не это. Под постом 6553 возмущенных комментария. Ничего ужаснее не видели россияне, выколи мои глаза, чур меня, чур. И это мы еще [российскую гимнастку, Олимпийскую чемпионку] Алину Кабаеву не слышали. Короче, главное – детям этого мужика не показывать в стразах. Потому что надругательство над художественной гимнастикой – единственное, что мешает нашему полному, безмятежному счастью", – написала Монгайт.