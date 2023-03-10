Бульвар Шоубиз
 
10 марта, 2023
 
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"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта

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Рыбу нужно хорошо обжарить с двух сторон
Рыбу нужно хорошо обжарить с двух сторон
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 9 марта в Instagram рассказал, как приготовить борщ с рыбой.

"[Украинский поэт] Тарас Григорьевич [Шевченко] в своей биографии писал, что очень любил одесский борщ с карасями. Об этом я впервые узнал, когда снимал проект "Энеида". А еще я узнал, что такой борщ – божественно вкусный", – отметил Клопотенко.

Кулинар для приготовления борща использовал шесть маленьких карасей. Он уточнил, что можно взять другую рыбу.

Очищенных карасей нужно посолить с обеих сторон и запанировать в муке. Разогреть сковороду с 2 ст. л. масла и хорошо обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Переложить на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Очистить обну большую свеклу, одну среднюю луковицу, четыре средние картофелины и одну среднюю морковку. Лук порезать кубиком, а морковь со свеклой натереть на терке. Лук обжарить в глубокой сковороде с 1 ст. л. масла до мягкости. Добавить морковь и свеклу, влить 200 мл домашнего томатного сока и тушить все вместе несколько минут. Затем добавить 150 мл воды, довести до кипения и тушить на медленном огне 10 минут.

Очищенный картофель порезать небольшими кубиками, выложить в кастрюлю и залить 2 л воды. Варить на среднем огне со щепоткой соли 20 минут. Нашинковать 200 г свежей капусты, добавить в кастрюлю и варить еще в течение 10 минут.

После этого добавить в кастрюлю овощи со сковороды, два лавровых листа, три горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставить на медленном огне на 5 мин. Добавить в борщ жареных карасей и проварить все вместе в течение нескольких минут. Подавать борщ с карасем в тарелке.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: соль, борщ, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, масло, картофель, перец, лук
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