"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта

"[Украинский поэт] Тарас Григорьевич [Шевченко] в своей биографии писал, что очень любил одесский борщ с карасями. Об этом я впервые узнал, когда снимал проект "Энеида". А еще я узнал, что такой борщ – божественно вкусный", – отметил Клопотенко.

Кулинар для приготовления борща использовал шесть маленьких карасей. Он уточнил, что можно взять другую рыбу.

Очищенных карасей нужно посолить с обеих сторон и запанировать в муке. Разогреть сковороду с 2 ст. л. масла и хорошо обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Переложить на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Очистить обну большую свеклу, одну среднюю луковицу, четыре средние картофелины и одну среднюю морковку. Лук порезать кубиком, а морковь со свеклой натереть на терке. Лук обжарить в глубокой сковороде с 1 ст. л. масла до мягкости. Добавить морковь и свеклу, влить 200 мл домашнего томатного сока и тушить все вместе несколько минут. Затем добавить 150 мл воды, довести до кипения и тушить на медленном огне 10 минут.

Очищенный картофель порезать небольшими кубиками, выложить в кастрюлю и залить 2 л воды. Варить на среднем огне со щепоткой соли 20 минут. Нашинковать 200 г свежей капусты, добавить в кастрюлю и варить еще в течение 10 минут.

После этого добавить в кастрюлю овощи со сковороды, два лавровых листа, три горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставить на медленном огне на 5 мин. Добавить в борщ жареных карасей и проварить все вместе в течение нескольких минут. Подавать борщ с карасем в тарелке.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.