"Божественный соус к любому мясу". Быстрый рецепт от эксперта

"Сейчас расскажу вам, как за пять минут создать божественный соус к мясу. Требуется шесть ингредиентов. Принцип: смешали, проварили, насладились. Даже ничего взбивать или перетирать не надо", – отметил он.

Для приготовления нужно растопить кусочек сливочного масла, добавить туда свежий розмарин, немного чеснока, 150 мл вина (лучше красного), 250 г брусничного пюре (из замороженных ягод), 50 г сахара, соль по вкусу. Варить соус на протяжении пяти минут.

Он будет хорошим дополнением к любому мясу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)