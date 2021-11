"Божественный соус к любому мясу". Быстрый рецепт от эксперта

"Сейчас расскажу вам, как за пять минут создать божественный соус к мясу. Требуется шесть ингредиентов. Принцип: смешали, проварили, насладились. Даже ничего взбивать или перетирать не надо", – отметил он.

Для приготовления нужно растопить кусочек сливочного масла, добавить туда свежий розмарин, немного чеснока, 150 мл вина (лучше красного), 250 г брусничного пюре (из замороженных ягод), 50 г сахара, соль по вкусу. Варить соус на протяжении пяти минут.

Он будет хорошим дополнением к любому мясу.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.