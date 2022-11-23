"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой

Пара сыграла свадьбу на передовой
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км на передовую, чтобы выйти замуж за своего избранника. Свадебные фото пары и их история любви опубликованы 22 ноября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"Вы же знаете, что он не бережет себя, а теперь будет помнить, что дома его ждет жена", –ответила невеста украинского защитник на вопрос начальника штаба, зачем она согласилась приехать на передовую.
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