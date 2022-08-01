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01 августа, 2022
 
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Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей

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Кэрри и Борис Джонсоны воспитывают сына и дочь
Кэрри и Борис Джонсоны воспитывают сына и дочь
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в начале июля объявил о своей отставке с этой должности, в конце июля устроил свадебную вечеринку по случаю годовщины со дня тайного венчания со своей женой Кэрри. Об этом 30 июля сообщило издание The Guardian.

Вечеринка состоялась в поместье, принадлежащем одному из спонсоров Консервативной партии Великобритании. На церемонию пригласили около 200 гостей. 

Вечеринка проходила в гигантском белом шатре, расположенном в центре поместья.

Контекст:

Джонсон и Кэрри Симондс обручились в конце 2019 года. В апреле 2020 года у них родился сын, его назвали Уилфред Лоури Николас. В мае 2021 года пара тайно повенчалась, а в декабре 2021 года у них родилась дочь

Кэрри Симондс  третья жена Джонсона. Осенью 2018 года он развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила мужа в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Кроме того, у Джонсона есть дочь, которую, по данным СМИ, в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр. Политик скрывал ее существование, неоднократно заявляя, что не будет обсуждать свою личную жизнь, но в сентябре 2021 года признался в наличии внебрачного ребенка в программе канала NBC Today.

Теги: Великобритания, свадьба, Борис Джонсон
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