Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей

Вечеринка состоялась в поместье, принадлежащем одному из спонсоров Консервативной партии Великобритании. На церемонию пригласили около 200 гостей.

Вечеринка проходила в гигантском белом шатре, расположенном в центре поместья.

Контекст:

Джонсон и Кэрри Симондс обручились в конце 2019 года. В апреле 2020 года у них родился сын, его назвали Уилфред Лоури Николас. В мае 2021 года пара тайно повенчалась, а в декабре 2021 года у них родилась дочь.

Кэрри Симондс – третья жена Джонсона. Осенью 2018 года он развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила мужа в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Кроме того, у Джонсона есть дочь, которую, по данным СМИ, в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр. Политик скрывал ее существование, неоднократно заявляя, что не будет обсуждать свою личную жизнь, но в сентябре 2021 года признался в наличии внебрачного ребенка в программе канала NBC Today.