  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео

Съемки клипа проходили в частной резиденции, расположенной под Киевом. Об этом в пресс-релизе изданию "ГОРДОН" сообщила команда группы "Жетон".

В съемках клипа приняли участие в том числе автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт, ведущий Борис Бурда, а также спортсменки и модели.

Режиссером ролика выступил фронтмен группы Евгений Дудник, а продюсером – Сергей Локшин.

"Все шло хорошо, мы с девчонками делали роскошный кетчунез и жарили свежемаринованную курочку, но по итогу, конечно, все упали в бассейн", – описал сюжет клипа Дудник.

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Видео: ЖЕТОН / YouTube