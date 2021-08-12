  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео

Съемки клипа проходили в частной резиденции, расположенной под Киевом. Об этом в пресс-релизе изданию "ГОРДОН" сообщила команда группы "Жетон".
В съемках клипа приняли участие в том числе автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт, ведущий Борис Бурда, а также спортсменки и модели.
Режиссером ролика выступил фронтмен группы Евгений Дудник, а продюсером – Сергей Локшин.
"Все шло хорошо, мы с девчонками делали роскошный кетчунез и жарили свежемаринованную курочку, но по итогу, конечно, все упали в бассейн", – описал сюжет клипа Дудник.
Евгений Дудник – экс-продюсер телеканала "Наш". Премьера дебютной песни группы "Жетон" под названием "Жизнь без кадыка" состоялась в июле 2021 года. В клипе на этот трек снялся украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.