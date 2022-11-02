Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж

Бурмака о муже: Сейчас, когда его уже нет, хочу, чтобы светлые воспоминания остались у всех Фото: Maria Burmaka / Facebook

"Это для меня большая боль. Это трагическая история. У него был дом. Он его очень любил, отстраивал. Это произошло в понедельник 24 января [2022 года]. Он пошел на лыжах, растопил сауну... Или это был сердечный приступ, или он уснул, или что-то произошло, но случился пожар. Он два дня после этого пожил, и 26 января его не стало", – сказала артистка.

Она добавила, что с Небесийчуком у них была "непростая жизнь".

"Я дважды за него выходила замуж, – отметила артистка. – Сейчас, когда его уже нет, хочу, чтобы светлые воспоминания остались у всех".