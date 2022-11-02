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02 ноября, 2022
 
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Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж

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Бурмака о муже: Сейчас, когда его уже нет, хочу, чтобы светлые воспоминания остались у всех
Бурмака о муже: Сейчас, когда его уже нет, хочу, чтобы светлые воспоминания остались у всех
Фото: Maria Burmaka / Facebook

Бывший муж украинской певицы Марии Бурмаки, украинский продюсер Дмитрий Небесийчук скончался спустя два дня после того, как получил ожоги во время пожара в своем доме. Об этом певица рассказала в интервью, которое 1 ноября вышло на YouTube-канале "СерцемЮА".

"Это для меня большая боль. Это трагическая история. У него был дом. Он его очень любил, отстраивал. Это произошло в понедельник 24 января [2022 года]. Он пошел на лыжах, растопил сауну... Или это был сердечный приступ, или он уснул, или что-то произошло, но случился пожар. Он два дня после этого пожил, и 26 января его не стало", – сказала артистка.

Она добавила, что с Небесийчуком у них была "непростая жизнь". 

"Я дважды за него выходила замуж, – отметила артистка. – Сейчас, когда его уже нет, хочу, чтобы светлые воспоминания остались у всех".

Контекст:

Небесийчук и Бурмака познакомилась на музыкальном фестивале. В браке у них родилась дочь Ярина (1995).

"Он подарил мне свадебное платье. Мы поженились, я его любила, но он – человек с весьма крутым характером", – рассказала в 2019 году певица в программе ЖВЛ, которая выходит на канале "1+1".

Супруги расстались в 2000 году. "Мне хотелось сохранить семью для Ярины, но я понимала, что потеряю себя", – призналась Бурмака. 

26 января 2022 года Бурмака сообщила о смерти бывшего мужа. Тогда она не стала разглашать подробности его гибели. Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий писал, что Небесийчук трагически погиб во время пожара.

Теги: пожар, свадьба, Мария Бурмака, семья
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