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27 января, 2022
 
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"Дважды мы женились, дважды расходились". Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки

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Бурмака: Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах
Бурмака: Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах
Фото: Maria Burmaka / Facebook

Украинская певица Мария Бурмака 26 января в Facebook сообщила о смерти своего бывшего мужа и отца своей единственной дочери Ярины – продюсера Дмитрия Небесийчука.

"Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится", – написала певица.

Причину смерти экс-супруга она не назвала.

https://www.facebook.com/maria.burmaka/posts/10158205236066020

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий 26 января сообщил в Facebook, что Небесийчук трагически погиб во время пожара.

"Сегодня Дмитрия не стало. Трагически погиб во время пожара", – написал депутат.

https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10223146068814280

Контекст:

Небесийчук и Бурмака познакомилась на музыкальном фестивале. В браке у них родилась дочь Ярина (1995).

"Он подарил мне свадебное платье. Мы поженились, я его любила, но он человек с весьма крутым характером", – рассказала в 2019 году певица в программе ЖВЛ, которая выходит на канале "1+1".

Супруги расстались в 2000 году. "Мне хотелось сохранить семью для Ярины, но я понимала, что потеряю себя", – призналась Бурмака. 

Теги: пожар, смерть, Николай Княжицкий, Мария Бурмака, певица, продюсер, муж
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