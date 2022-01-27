"Дважды мы женились, дважды расходились". Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки

"Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится", – написала певица.

Причину смерти экс-супруга она не назвала.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий 26 января сообщил в Facebook, что Небесийчук трагически погиб во время пожара.

"Сегодня Дмитрия не стало. Трагически погиб во время пожара", – написал депутат.