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24 января, 2022
 
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Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер

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Мюглер родился в 1948 году во Франции
Мюглер родился в 1948 году во Франции
Фото: Manfred Thierry Mugler / Facebook

23 января на 74-м году жизни скончался французский модельер, основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер. Сообщение о смерти дизайнера опубликовано на его странице в Facebook.

Причины смерти известного модельера не называются. 

https://www.facebook.com/ManfredThierryMugler/posts/477648183730106

Контекст:

Тьери родился в 1948 году в Страсбурге (Франция). После окончания Страсбургской школы декоративного искусства работал дизайнером-фрилансером. В 1973-м представил первую коллекцию одежды Café de Paris, а в 1974-м запустил лейбл Thierry Mugler.

Во время показов Тьери сотрудничал с известными супермоделями Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, а его наряды носили такие американские знаменитости, как Мадонна, Леди Гага, Меган Фокс, Ирина Шейк, Ева Мендес и Ким Кардашян.

Теги: смерть, искусство, Мадонна, СПИД, Страсбург, дизайн, Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашян, мода и красота, Меган Фокс, Ева Мендес, дизайнер, модельер, одежда
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