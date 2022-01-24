Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер

Мюглер родился в 1948 году во Франции Фото: Manfred Thierry Mugler / Facebook

Контекст:

Тьери родился в 1948 году в Страсбурге (Франция). После окончания Страсбургской школы декоративного искусства работал дизайнером-фрилансером. В 1973-м представил первую коллекцию одежды Café de Paris, а в 1974-м запустил лейбл Thierry Mugler.

Во время показов Тьери сотрудничал с известными супермоделями Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, а его наряды носили такие американские знаменитости, как Мадонна, Леди Гага, Меган Фокс, Ирина Шейк, Ева Мендес и Ким Кардашян.