Умер актер Арнис Лицитис

"От нас ушел прекрасный актер, хороший и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Арни, на небесах все будет лучше, чем было здесь. Всех благ", – написал он в публикации.

Причину смерти Лицитиса он не назвал.