Спустя почти год после смерти Андрея Мягкова умерла его жена – актриса Анастасия Вознесенская

"Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе. Театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Вознесенской", – говорится в публикации.
Издание StarHit пишет, что причиной смерти Вознесенской стали последствия коронавируса, а несколько лет назад она перенесла инсульт. Также у актрисы был сахарный диабет.
Вознесенская родилась в 1943 году в Москве. Училась в Школе-студии МХАТ, там же познакомилась с будущим супругом Андреем Мягковым.
В 1965 году начала карьеру в театре "Современник", затем перешла в МХАТ.
Вознесенская известна по ролям в фильмах "Майор Вихрь", "Гараж".
Мягков и Вознесенская поженились в 1963 году, прожив вместе 58 лет. Детей у пары не было. Мягков скончался 18 февраля 2021 года.