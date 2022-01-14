Спустя почти год после смерти Андрея Мягкова умерла его жена – актриса Анастасия Вознесенская

"Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе. Театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Вознесенской", – говорится в публикации.

Издание StarHit пишет, что причиной смерти Вознесенской стали последствия коронавируса, а несколько лет назад она перенесла инсульт. Также у актрисы был сахарный диабет.