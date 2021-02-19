Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ

77-летняя вдова российского и советского актера Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская тяжело болеет и единственным человеком, на помощь которого она рассчитывала, был супруг, пишет MK.ru.

77-летняя вдова советского и российского актера Андрея Мягкова, советская и российская актриса Анастасия Вознесенская после его смерти не выходила из их квартиры, расположенной в Москве по улице генерала Ермолова. Об этом 19 февраля сообщает российское издание MK.ru со ссылкой на слова людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Вознесенская тяжело болеет и что единственным человеком, на помощь которого она рассчитывала, был супруг. Издание пишет, что знакомые переживают за ее нынешнее состояние. По словам людей из окружения пары, артисты всегда вели закрытый образ жизни, не приглашая никого домой.

Мягков и Вознесенская поженились в 1963 году. Детей у пары не было.

О смерти 82-летнего Мягкова стало известно 18 февраля. Он скончался в 3.30 в своей московской квартире, не дождавшись приезда "скорой", которую вызвала Вознесенская.

Артист снимался в фильмах "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж", "Дни Турбиных", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Надежда".

Прощание с Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова.