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18 февраля, 2021
 
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Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ

82-летний советский и российский актер Андрей Мягков скончался в своей московской квартире до приезда скорой помощи, сообщает Telegram-канал Mash.

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Мягков умер ночью 18 февраля
Мягков умер ночью 18 февраля
Фото: kino-teatr.ru

Предварительной причиной смерти 82-летнего советского и российского актера Андрея Мягкова может быть острая сердечная недостаточность. Об этом 18 января сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что тело актера в бессознательном состоянии обнаружила супруга Мягкова, 77-летняя советская и российская актриса Анастасия Вознесенская. Актер скончался до приезда "скорой".

Издание MK.ru сообщает, что смерть наступила в 3.30. Мягков умер в своей московской квартире, расположенной по улице генерала Ермолова.

О смерти 82-летнего Мягкова стало известно 18 февраля. Он снимался в фильмах "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж", "Дни Турбиных", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Надежда".

Польская актриса Барбара Брыльска, которая снималась с Мягковым в фильме российского режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975), а также в его продолжении, снятом в 2007 году российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым, заявила, что смерть актера вызвала у нее слезы.

Прощание с Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.

Теги: смерть, Москва, Андрей Мягков, актер
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