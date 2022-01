  Умер актер и музыкант Мит Лоуф

"Мы знаем, что он значил для многих из вас, и очень ценим вашу любовь и поддержку в этот скорбный момент. Ушел великолепный артист и прекрасный человек", – говорится в сообщении.

Причины смерти Мита Лоуфа не называются.

Одна из самых известных композиций музыканта – Iʼd Do Anything For Love.

ВИДЕО

Видео: eat Loaf / YouTube