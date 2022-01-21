Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2022
 
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Умер актер и музыкант Мит Лоуф

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Мит Лоуф родился в 1947 году
Мит Лоуф родился в 1947 году
Фото: ЕРА

Американский певец и актер Мит Лоуф (Марли Ли Эдей) скончался на 75-м году жизни. О смерти артиста 21 января сообщила его семья на странице музыканта в Facebook.

"Мы знаем, что он значил для многих из вас, и очень ценим вашу любовь и поддержку в этот скорбный момент. Ушел великолепный артист и прекрасный человек", – говорится в сообщении. 

Причины смерти Мита Лоуфа не называются.

https://www.facebook.com/MeatLoaf/posts/483327946483936

Одна из самых известных композиций музыканта – Iʼd Do Anything For Love.

ВИДЕО
Видео: eat Loaf / YouTube
Контекст:

Марвин Ли Эдей родился в 1947 году в семье музыкантов в США. В 1971 году вместе с вокалистом Шоном Мерфи, известным как певец Stoney, выпустил дебютный альбом Stoney & Meat Loaf.

Альбом Bat Out Of Hell (1977) стал одним из самых продаваемых в США.

Музыкант также снимался в кино, сыграв роли в более чем 60 фильмах, включая "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Мир Уэйна", "Черная собака", "Формула 51". Свою последнюю роль он сыграл в сериале "Доктор Хаус". Одной из самых известный ролей артиста стал образ онкобольного Роберта "Боба" Полсона в фильме "Бойцовский клуб".

Теги: кино, смерть, актер, семья, певец, музыкант, альбом, Доктор Хаус
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