От осложнений COVID-19 скончался музыкант группы "Хорея Козацька"

"Даниил Перцов отошел сегодня в вечность. Прощай, дорогой Даниил! Мы тебя очень любим!" – написали музыканты.
1 декабря лидер группы Тарас Компаниченко в Facebook написал, что Перцов в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации киевской клинической больницы №12 на кислородном концентраторе.
"85% поражения легких. Врачи борются за его жизнь. Он борется за свою жизнь! Его мама Валентина Андреевна Ульянова, выдающийся украинский график, тоже больна COVID-19", – отметил музыкант.
Он также просил оказать финансовую помощь на лечение Перцова.
Перцов родился 10 сентября 1973 года, он был членом Союза композиторов Украины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 88,5 тыс. пациентов.