От осложнений COVID-19 скончался музыкант группы "Хорея Козацька"

Перцову было 48 лет Фото: Tetyana Nykytyuk / Facebook

"Даниил Перцов отошел сегодня в вечность. Прощай, дорогой Даниил! Мы тебя очень любим!" – написали музыканты.

1 декабря лидер группы Тарас Компаниченко в Facebook написал, что Перцов в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации киевской клинической больницы №12 на кислородном концентраторе.

"85% поражения легких. Врачи борются за его жизнь. Он борется за свою жизнь! Его мама Валентина Андреевна Ульянова, выдающийся украинский график, тоже больна COVID-19", – отметил музыкант.

Он также просил оказать финансовую помощь на лечение Перцова.

Перцов родился 10 сентября 1973 года, он был членом Союза композиторов Украины.