В России после нокаута скончался боксер. Видео

После нокаута Саакян пробыл в коме 10 дней Фото: svetlana__petrosyan / Instagram

Саакян 26 декабря вышел в ринг против 21-летнего боксера из Белгорода Игоря Семернина. Они бились в весовой категории до 76 кг.

Видео поединка опубликовано на YouTube-канале организатора турнира – промоутерской компании Rave Promo Boxing.

ВИДЕО

Видео: RAVE PROMO BOXING / YouTube

В финальном, восьмом, раунде Саакян пропустил очередной удар в голову и упал на канвас, после чего не смог встать.

Боксера увезли в больницу, у него диагностировали отек головного мозга.

После нокаута Саакян пробыл в коме 10 дней, спасти его не удалось – 7 января боксер умер, сообщила в Instagram его сестра Светлана Петросян.

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Семернин принес соболезнования родным и близким Саакяна в видеообращении в Instagram.

"Мы все скорбим и разделяем вашу боль. Покойся с миром. Царствие небесное", – сказал боксер.

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Саакяну было 26 лет.