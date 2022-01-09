В России после нокаута скончался боксер. Видео

Саакян 26 декабря вышел в ринг против 21-летнего боксера из Белгорода Игоря Семернина. Они бились в весовой категории до 76 кг.
Видео поединка опубликовано на YouTube-канале организатора турнира – промоутерской компании Rave Promo Boxing.
В финальном, восьмом, раунде Саакян пропустил очередной удар в голову и упал на канвас, после чего не смог встать.
Боксера увезли в больницу, у него диагностировали отек головного мозга.
После нокаута Саакян пробыл в коме 10 дней, спасти его не удалось – 7 января боксер умер, сообщила в Instagram его сестра Светлана Петросян.
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Семернин принес соболезнования родным и близким Саакяна в видеообращении в Instagram.
"Мы все скорбим и разделяем вашу боль. Покойся с миром. Царствие небесное", – сказал боксер.
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Саакяну было 26 лет.