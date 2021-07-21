Бужинская умилила подписчиков "арбузным луком" с четырехлетними двойняшками

На них 41-летняя певица в одежде с арбузным принтом вместе с детьми ест арбуз под собственную песню.
"Настоящее лето не может быть без моря, солнца, вкусного арбуза и моей песни "Хит этого лета". Передаем вам свое чудесное настроение", – написала Бужинская 20 июля в своем Instagram.
"Ой, какие смешные и классные", – написала в комментариях к посту пользователь с ником nikolaienko.olga.
"Класнючие", – прокомментировала elenaantonyan9.
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Бужинская вышла замуж за болгарского бизнесмена Димитара Стойчева в апреле 2014 года. 27 декабря 2016 года певица родила двойню.
Это второй официальный брак в биографии певицы. Ранее она была замужем за продюсером Юрием Квеленковым, от которого в 2007 году родила дочь Елену.