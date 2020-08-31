"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик

Дети украинской певицы Екатерины Бужинской с 1 сентября пойдут в детский сад.

Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила, что ее двойняшки – сын Дмитрий и дочь Екатерина, которым в декабре исполнится четыре года, с 1 сентября пойдут в детский сад. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

"Дима и Катя завтра впервые идут в детский садик. Что-то мы с папой очень волнуемся", – сообщила Бужинская.

Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева в апреле 2014 года. Это второй официальный брак в биографии певицы. Ранее она была замужем за продюсером Юрием Квеленковым, от которого родила дочь Елену.

Стойчев и Бужинская стали родителями в декабре 2016 года – певица родила супругу двойню.