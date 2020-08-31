"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик

Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила, что ее двойняшки – сын Дмитрий и дочь Екатерина, которым в декабре исполнится четыре года, с 1 сентября пойдут в детский сад. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
"Дима и Катя завтра впервые идут в детский садик. Что-то мы с папой очень волнуемся", – сообщила Бужинская.
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Дмитрик і Катруся завтра вперше йдуть у дитячий садочок.Друзі,напишіть будь- ласка в коментарях як це було у вас?Корисні поради,рекомендації.Щось ми з татом дуже хвилюємося!!!!#семья #детскийсад #бужинська #бужинская #збогом #любимыедети #волнение #родители #всебудетхорошо #садик
Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева в апреле 2014 года. Это второй официальный брак в биографии певицы. Ранее она была замужем за продюсером Юрием Квеленковым, от которого родила дочь Елену.
Стойчев и Бужинская стали родителями в декабре 2016 года – певица родила супругу двойню.