"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды

Бужинская: Была ситуация, когда один человек чуть ли не силой заставлял меня пить Фото: Екатерина Бужинская / Facebook

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" рассказала о домогательствах на работе.

"Слава богу, такого, чтобы меня шантажировали интимной связью, не было. Я рано вышла замуж, и мой муж меня от всего этого оберегал. Хотя очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. И я так аккуратненько, чтобы не обидеть, говорила: "Нет, извините, я примерная супруга, люблю своего мужа". Они предлагали и звания, и квартиры", – призналась певица.

Она отметила, что некоторые певицы соглашались на подобные предложения.

"Я знаю, кто согласился, но это неэтично. Я никогда не буду называть фамилии. Каждый сам принимает решения в своей жизни. Для кого-то это норма вещей. Для меня было оскорблением", – подчеркнула исполнительница.

Бужинская также рассказала, как проходило общение известных в стране мужчин с певицами.

"Были концерты, на которые приглашали молодых популярных, успешных артисток и на фуршетах заставляли пить. Я говорила, что беременна, или объясняла, что просто приехала на выступление. Была ситуация, когда один человек чуть ли не силой заставлял меня пить. Я встала из-за стола, сказала: "Пожалуйста, я уезжаю. Если нужно, я заплачу неустойку, но унижать меня не нужно". Это стало известно, и в узких кругах говорили: "Бужинскую можно повесить на доску почета. Она в этих делах не замешана", – поделилась исполнительница.

Полный текст интервью Бужинской изданию "ГОРДОН" можно прочитать здесь.

Екатерина Бужинская родилась 13 августа 1979 года в Норильске (РФ). В 1998 году она получила Гран-при на "Славянском базаре". В 2015 году Бужинскую удостоили звания народной артистки Украины.